Albano Carrisi gelido su Romina Power: "Ho sperato che cambiasse ma…" (Di sabato 20 agosto 2022) Albano Carrisi e Romina Power nell'immaginario di tutti i fan rappresentano ancora la coppia perfetta e la perfetta storia d'amore… ma a gelare i fan sono state delle inaspettate dichiarazioni che il cantante di Cellino San Marco. Sono trascorsi moltissimi anni dal momento in cui Albano e Romina hanno annunciato al mondo intero la fine della loro bellissima storia d'amore, nata come nelle favole ma caratterizzata da un addio pieno di dolore. Nonostante sia trascorso molto tempo, però, ecco che a gelare i fan con delle dichiarazioni sconvolgenti è stato proprio Albano Carrisi, il quale ha deciso di rivelare un clamoroso retroscena che riguarda proprio l'ex moglie Romina.

