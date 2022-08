Ai funerali di Niccolò Ghedini i vertici di Forza Italia: da Casellati a Tajani fino a Gianni Letta. C’è anche Zaia, ma manca Silvio Berlusconi (Di sabato 20 agosto 2022) Si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, i funerali di Niccolò Ghedini, avvocato e parlamentare di Forza Italia, morto nei giorni scorsi a Milano. Alle esequie sono presenti il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, assieme alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, legata a Ghedini da lunga amicizia. Tra le autorità anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Particolarmente commosso il collega di studio Piero Longo, tra i primi a giungere in chiesa. Fra gli altri presenti, Marina Berlusconi e Gianni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, idi, avvocato e parlamentare di, morto nei giorni scorsi a Milano. Alle esequie sono presenti il vicepresidente di, Antonio, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, assieme alla presidente del Senato Elisabetta, legata ada lunga amicizia. Tra le autoritàil presidente del Veneto, Luca, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Particolarmente commosso il collega di studio Piero Longo, tra i primi a giungere in chiesa. Fra gli altri presenti, Marina...

SoniaLaVera : RT @tribuna_treviso: Grande assente Silvio Berlusconi. Ecco i parenti e gli amici all'arrivo in chiesa. Tutti hanno una carezza per il cane… - infoitinterno : Funerali di Niccolò Ghedini: Casellati, Tajani e Marina Berlusconi per l’ultimo saluto al senatore. Il figlio: “Pap… - PCagnan : Funerali di Niccolò Ghedini, assente Berlusconi. Marina per la famiglia - ErnestUdogwu : RT @ilgiornale: Funerali in forma privata per Niccolò Ghedini in provincia di Venezia. Antonio Tajani non trattiene la commozione: 'Come lu… - ilgiornale : Funerali in forma privata per Niccolò Ghedini in provincia di Venezia. Antonio Tajani non trattiene la commozione:… -