AEW | Annunciato il “Casino Ladder Match” per All Out

(Di sabato 20 agosto 2022) Nella edizione del 19 Agosto di Rampage è stato diramato che tornerà al PPV All Out un classico, cioè il “”. L’evento si terrà nella “NOW” arena di Chicago, Illinois. La tipologia di incontro unisce il “Money in the bank”e la “Battle Royale” e l’ingresso dei partecipanti è deciso dal simbolo che loro pescano da un mazzo di carte. L’incontro ci ha abituati ad una entrata misteriosa di un “joker”. Proprio come il concetto del “Money in the Bank*, il vincitore guadagna il diritto di di affrontare il campione AEW. In passato sono stati due i vincitori di questo tipo di contesa : Christian Cage e Adam Page. Il primo ha perso contro Moxley nella resa dei conti, il secondo invece ha detronizzato Kenny Omega, laureandosi cosi AEW Champion.

