A Venezia i funerali di Ghedini: l'ultimo saluto al senatore di Forza Italia con i compagni di partito (ma senza Berlusconi) (Di sabato 20 agosto 2022) Hanno avuto luogo oggi, 20 agosto, i funerali del senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, morto tre giorni fa. Le esequie sono state ospitate dalla chiesa di Santa Maraia di Sala (Venezia). Presenti, tra gli altri, il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha commentato: «Come lui ce n'erano veramente pochi». A dare l'ultimo saluto in chiesa, c'erano anche la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, l'amica di vecchia data e presidente del Senato Elisabetta Casellati, Marina Berlusconi e Gianni Letta. Oltre alla nutrita folla composta dai concittadini dell'avvocato, era presente anche la sindaca del Comune, Natascia Rocchi, il suo omologo padovano Sergio Giordani e il presidente ...

bizcommunityit : Funerali Ghedini, oggi l'ultimo saluto a Santa Maria di Sala: attesi i big della politica - mickeyve64 : @Gazzettino Santa Maria di Sala è a 25km da Venezia, quindi i funerali sono in provincia di Venezia non a Venezia. Tanto per essere precisi. - mickeyve64 : @Agenzia_Ansa Santa Maria di Sala è a 25km da Venezia, quindi i funerali sono in provincia di Venezia non a Venezia… - ErnestUdogwu : RT @ilgiornale: Funerali in forma privata per Niccolò Ghedini in provincia di Venezia. Antonio Tajani non trattiene la commozione: 'Come lu… - ilgiornale : Funerali in forma privata per Niccolò Ghedini in provincia di Venezia. Antonio Tajani non trattiene la commozione:… -