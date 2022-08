A New York il mondo letterario rende omaggio a Salman Rushdie (Di sabato 20 agosto 2022) Il mondo letterario americano, tra gli altri gli scrittori Paul Auster e Gay Talese, si è mobilitato a New York per un evento di lettura dell'opera di Salman Rushdie, a sostegno dello scrittore ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Ilamericano, tra gli altri gli scrittori Paul Auster e Gay Talese, si è mobilitato a Newper un evento di lettura dell'opera di, a sostegno dello scrittore ...

fattoquotidiano : La conferenza che si svolge a New York in questi giorni (nel silenzio generale) ha prodotto due bozze: ma non sono… - _Nico_Piro_ : #12agosto vista prima da Mosca e ora da New York (quindi con distacco) della campagna elettorale italiana mi colpis… - SamsungItalia : Ti è piaciuto #SamsungUnpacked? Le sorprese non sono finite. ?????? I visitatori della Samsung Unpacked Experience a N… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La conferenza che si svolge a New York in questi giorni (nel silenzio generale) ha prodotto due bozze: ma non sono ind… - _eleonoram_ : RT @whataboutgiuls_: ??????Harry Styles e Olivia Wilde colti alla provvista da paparazzi in giro per New York ?????? -