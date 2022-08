20 agosto 2005: l’Inter vince la Supercoppa Italiana (VIDEO) (Di sabato 20 agosto 2022) La Supercoppa Italiana è dell’Inter Il 20 agosto del 2005, Veron regala all’Inter la Supercoppa Italiana L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) Laè delIl 20del, Veron regala allaL'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

spazio_nello : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock by @fabiolisci, 17 anni fa ad ieri, il 19 agosto 2005, a Dublino in Harry Street, angolo Grafton Street, ven… - MarianoCasula : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock by @fabiolisci, 17 anni fa ad ieri, il 19 agosto 2005, a Dublino in Harry Street, angolo Grafton Street, ven… - RockOthers : #AlmanaccoRock by @fabiolisci, 17 anni fa ad ieri, il 19 agosto 2005, a Dublino in Harry Street, angolo Grafton Str… - zazoomblog : L’Inter batte la Juve nella Supercoppa Italiana – 20 agosto 2005 – VIDEO - #L’Inter #batte #nella #Supercoppa - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #20agosto l'#Inter batte la #Juventus e vince la Supercoppa Italiana ?? -