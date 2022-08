10 tra i relitti più spettacolari del mondo (Di sabato 20 agosto 2022) C'è il Bianca C, chiamato il “Titanic dei Caraibi”: e poi c'è il Titanic originale, che si trova a 3810 metri di profondità nelle acque dell'Atlantico. Si contano tre milioni di imbarcazioni affondate nelle acque del globo: ecco la top ten di alcune tra le più famose, di cui molte oggi visitabili da sub esperti Leggi su wired (Di sabato 20 agosto 2022) C'è il Bianca C, chiamato il “Titanic dei Caraibi”: e poi c'è il Titanic originale, che si trova a 3810 metri di profondità nelle acque dell'Atlantico. Si contano tre milioni di imbarcazioni affondate nelle acque del globo: ecco la top ten di alcune tra le più famose, di cui molte oggi visitabili da sub esperti

Bron_ElGram : 10 tra i relitti più spettacolari del mondo C'è il Bianca C, chiamato il “Titanic dei Caraibi”: e poi c'è il Titani… - Bobe_bot : 10 tra i relitti più spettacolari del mondo ( - ItaliaStartUp_ : 10 tra i relitti più spettacolari del mondo - augusto13287677 : @elenabonetti @ItaliaViva @Azione_it @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna @meb @marattin Per essere donne ci vuo… - nevrotica9 : RT @BluDiChina: Tra gli affari correnti questo governo di casi umani e relitti non può togliere le #mascherine sui mezzi, che facciamo una… -