Zaporizhzhia, Zelensky: “Mondo sull’orlo del disastro nucleare” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – A causa dell’occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia il Mondo è sull’orlo di un disastro nucleare. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con un tweet, in cui chiede: “Quanto tempo impiegherà la comunità internazionale a rispondere alle azioni irresponsabili della Russia e al ricatto nucleare?”. Zelensky ha parlato della situazione alla centrale anche durante il suo discorso notturno al popolo ucraino. “Non ci sono ostacoli oggettivi” che impediscano agli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica di visitare l’impianto, ha dichiarato. Il presidente afferma di aver discusso ieri con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres su come la missione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – A causa dell’occupazione della centralediildi un. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr, con un tweet, in cui chiede: “Quanto tempo impiegherà la comunità internazionale a rispondere alle azioni irresponsabili della Russia e al ricatto?”.ha parlato della situazione alla centrale anche durante il suo discorso notturno al popolo ucraino. “Non ci sono ostacoli oggettivi” che impediscano agli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica di visitare l’impianto, ha dichiarato. Il presidente afferma di aver discusso ieri con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres su come la missione ...

fattoquotidiano : Zaporizhzhia, Zelensky: “Colpiremo i soldati russi nascosti nella centrale. La usano come scudo per bombardarci” - ottovanz : RT @oss_romano: #18agosto Leopoli al centro della diplomazia, Zaporizhzhia al centro della tensione nucleare, Kerson al centro degli scontr… - Ernesto29296958 : RT @mneumatron: Nella foto i resti delle munizioni utilizzate per bombardare la #CentraleNucleare di #Zaporizhzhia. Le scritte hanno caratt… - fisco24_info : Zaporizhzhia, Zelensky: 'Mondo sull'orlo del disastro nucleare': (Adnkronos) - 'Quanto tempo impiegherà la comunità… - LocalPage3 : Zaporizhzhia, Zelensky: 'Il mondo è sull'orlo del disastro nucleare' -