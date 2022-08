Zaporizhzhia, paura per la centrale: “Veicoli russi in sala turbine” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Resta alta la paura per la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo giorni di scambi di accuse tra russia e Ucraina e dopo che ieri il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area. Secondo un video ottenuto dalla Cnn, Veicoli militari russi sono entrati all’interno di una sala delle turbine collegata a un reattore nucleare della centrale nucleare più grande d’Europa, che si trova nel sud dell’Ucraina. Tramite la geolocalizzazione, la Cnn ha confermato l’autenticità del video, anche se non è chiaro a quando risalga. Il filmato mostra una delle sei sale delle turbine situate sul lato occidentale della centrale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Resta alta laper la situazione attorno allanucleare didopo giorni di scambi di accuse traa e Ucraina e dopo che ieri il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto la smilitarizzazione dell’area. Secondo un video ottenuto dalla Cnn,militarisono entrati all’interno di unadellecollegata a un reattore nucleare dellanucleare più grande d’Europa, che si trova nel sud dell’Ucraina. Tramite la geolocalizzazione, la Cnn ha confermato l’autenticità del video, anche se non è chiaro a quando risalga. Il filmato mostra una delle sei sale dellesituate sul lato occidentale della...

