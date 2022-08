Zaporizhzhia | centrale “svuotata” Per Kiev | Mosca vuole staccare la spina

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’escalation di tensione attorno allanucleare di, situata nei territori ucraini occupati dalla Russia, non accenna a diminuire. Venerdì mattina le autorità dihanno avvertito chepotrebbe inscenare una “provocazione” sul posto; allo staff (ucraino) è stato concesso un “giorno di riposo inaspettato”, ha dichiarato il Centro ucraino per l’informazione, e persino i rappresentanti di Rosatom, l’agenzia nucleare russa, se ne sono andati. “Ci sono informazioni secondo cui le forze di occupazione russe stanno pianificando di spegnere i reattori e scollegarli dalle linee di alimentazione del sistema elettrico ucraino nel prossimo futuro”, si legge in una dichiarazione di Energoatom, l’agenzia nucleare ucraina. “I militari russi sono attualmente alla ricerca di fornitori di carburante per i ...

... Vladimir Putin , ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di una missione dell'Aiea presso lanucleare ucraina diPer approfondire : Video : Onu: "Mosca non stacchidalla rete ucraina" Video : Ucraina, 19 morti in un attacco a Kharkiv: c'e' anche un bimbo Video : Erdogan in Ucraina, vertice con Zelensky e GuterresMacron ha espresso "ancora una volta a Putin la sua preoccupazione di fronte ai rischi per la situazione alla centrale di Zaporizhzhia per la sicurezza nucleare, sostenendo l'invio sul posto al più ...ERDOGAN - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlerà con il suo collega russo Vladimir Putin della questione della centrale nucleare La centrale di Zaporizhzhia è attualmente sotto il controllo ...