Zangrillo: “No al numero chiuso a Medicina, immorali i test alle superiori” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lo dico da più di 10 anni: il numero chiuso a Medicina non è garanzia di qualità”. E “prepararsi ai quiz dal quarto anno delle scuole superiori è immorale”. Non usa mezzi termini Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, interpellato dall’Adnkronos Salute sul tema. Non è la prima volta che lo specialista si esprime in maniera molto critica sul sistema del numero chiuso che regola, limitandolo in partenza, l’accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia in Italia. Nell’arco di un decennio ha definito i test a più riprese “iniqui” e “dannosi”, ne ha proposto l’abolizione e ha accolto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lo dico da più di 10 anni: ilnon è garanzia di qualità”. E “prepararsi ai quiz dal quarto anno delle scuoleè immorale”. Non usa mezzi termini Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, interpellato dall’Adnkronos Salute sul tema. Non è la prima volta che lo specialista si esprime in maniera molto critica sul sistema delche regola, limitandolo in partenza, l’accesso ai corsi di laurea die Chirurgia in Italia. Nell’arco di un decennio ha definito ia più riprese “iniqui” e “dannosi”, ne ha proposto l’abolizione e ha accolto ...

