WWE: Il ritorno di Karrion Kross avrebbe bloccato il push di Gunther come top heel (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal suo arrivo a Smackdown, Gunther ha vissuto un percorso abbastanza lineare che lo ha portato prima a vincere il titolo Intercontinentale e poi al main event dello show blu nella difesa contro Shinsuke Nakamura. Ma il ritorno di Karrion Kross sembra rallenterà la sua corsa verso la zona main event, secondo quanto riportato sul Wrestling Observer. Il trio delle meraviglie non comprende Gunther Il giornalista Dave Meltzer ha svelato, in base a quanto gli sarebbe stato raccontato da una fonte WWE, che Gunther era originariamente previsto per fare il terzo incomodo tra Roman Reigns e Drew McIntyre in zona titolata. I piani sono cambiati col ritorno di Karrion Kross, che avrebbe preso quello spot e verrà ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal suo arrivo a Smackdown,ha vissuto un percorso abbastanza lineare che lo ha portato prima a vincere il titolo Intercontinentale e poi al main event dello show blu nella difesa contro Shinsuke Nakamura. Ma ildisembra rallenterà la sua corsa verso la zona main event, secondo quanto riportato sul Wrestling Observer. Il trio delle meraviglie non comprendeIl giornalista Dave Meltzer ha svelato, in base a quanto gli sarebbe stato raccontato da una fonte WWE, cheera originariamente previsto per fare il terzo incomodo tra Roman Reigns e Drew McIntyre in zona titolata. I piani sono cambiati coldi, chepreso quello spot e verrà ...

