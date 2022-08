WWE: Ecco la lista definitiva dei licenziamenti a NXT UK, lasciano anche Trent Seven e Xia Brookside (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri un terremoto ha scosso NXT UK, come vociferato da giorni lo show europeo della WWE è stato chiuso, ma nel 2023 tornerà con il nome di NXT Europe nell’ottica di un ulteriore allargamento sul mercato internazionale. L’ultimo evento che comprenderà NXT UK sarà la terza edizione di Worlds Collide, che si terrà il 4 Settembre. Nel frattempo a diverse Superstar che componevano il roster di NXT UK, è stato dato il benservito, senza escludere che alcuni di loro possano tornare quando partirà il nuovo NXT Europe. 22 licenziati Ieri sera eravamo rimasti a 13 atleti licenziati, nella notte andando a spulciare la sezione Alumni della WWE e alcuni profili social dei diretti interessati si è potuto vedere come la lista dei licenziati da NXT UK sia più lunga. Ai nomi già riportati ieri sera, Amale, Flash Morgan Webster, Wild Boar, Jack Starz, Dave ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri un terremoto ha scosso NXT UK, come vociferato da giorni lo show europeo della WWE è stato chiuso, ma nel 2023 tornerà con il nome di NXT Europe nell’ottica di un ulteriore allargamento sul mercato internazionale. L’ultimo evento che comprenderà NXT UK sarà la terza edizione di Worlds Collide, che si terrà il 4 Settembre. Nel frattempo a diverse Superstar che componevano il roster di NXT UK, è stato dato il benservito, senza escludere che alcuni di loro possano tornare quando partirà il nuovo NXT Europe. 22 licenziati Ieri sera eravamo rimasti a 13 atleti licenziati, nella notte andando a spulciare la sezione Alumni della WWE e alcuni profili social dei diretti interessati si è potuto vedere come ladei licenziati da NXT UK sia più lunga. Ai nomi già riportati ieri sera, Amale, Flash Morgan Webster, Wild Boar, Jack Starz, Dave ...

