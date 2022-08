WRC 2023: Tanak in Toyota e Lappi tra Ford e Hyundai? (Di venerdì 19 agosto 2022) In un contesto in continua evoluzione come quello attuale del WRC in proiezione 2023, in cui probabilmente non ritroveremo Dani Sordo e avremo un rally in Arabia, ad esempio, Toyota non deve solo decidere se rinnovare il contratto a Lappi, ma piuttosto se riprendere “Tanak il transfugo”, per evitare che finisca in Ford M-Sport. Jari-Matti Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 19 agosto 2022) In un contesto in continua evoluzione come quello attuale del WRC in proiezione, in cui probabilmente non ritroveremo Dani Sordo e avremo un rally in Arabia, ad esempio,non deve solo decidere se rinnovare il contratto a, ma piuttosto se riprendere “il transfugo”, per evitare che finisca inM-Sport. Jari-Matti Source

