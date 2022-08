West Ham, Ogbonna: “Serata emozionante, sono felice” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Questa sera è il completamento di un lungo viaggio. Un percorso lungo, a volte faticoso ma che mi ha permesso di tornare in campo. E adesso sono felice. Voglio ringraziare tutti, dalla mia famiglia allo staff medico che mi ha sempre seguito. È stato molto bello tornare a giocare in una Serata europea davanti ai nostri tifosi. Questa partita rappresentava una grande opportunità per noi e l’abbiamo colta. Ho vissuto una notte davvero emozionante”. Lo ha detto Angelo Ogbonna dopo la vittoria del West Ham per 3-1 contro il Viborg nell’andata del playoff di Conference League. Un risultato che ipoteca la qualificazione alla fase a gironi. “A volte è stata dura restare a guardare la squadra dal divano senza poter scendere in campo e fornire il mio contributo alla causa. Mark Noble che non ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Questa sera è il completamento di un lungo viaggio. Un percorso lungo, a volte faticoso ma che mi ha permesso di tornare in campo. E adesso. Voglio ringraziare tutti, dalla mia famiglia allo staff medico che mi ha sempre seguito. È stato molto bello tornare a giocare in unaeuropea davanti ai nostri tifosi. Questa partita rappresentava una grande opportunità per noi e l’abbiamo colta. Ho vissuto una notte davvero”. Lo ha detto Angelodopo la vittoria delHam per 3-1 contro il Viborg nell’andata del playoff di Conference League. Un risultato che ipoteca la qualificazione alla fase a gironi. “A volte è stata dura restare a guardare la squadra dal divano senza poter scendere in campo e fornire il mio contributo alla causa. Mark Noble che non ...

DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - CB_Ignoranza : Intanto è arrivato il primo gol di Scamacca con il West Ham in Conference League. Vai Scamaccone insegna a questi… - GoalItalia : Prima da titolare, prima rete ?? #Scamacca sblocca il West Ham ?? - 100x100Napoli : L'andata dei playoff di #ConferenceLeague si è giocata ieri sera. - Milanistiblog : RT @KunGrax: Dispiace tanto perché sono sicuro che #Ziyech finirà verso il 25 di agosto ad una squadra come il Leicester, l’Everton o il We… -