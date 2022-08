Vuelta a España 2022, 2° tappa s-Hertogenbosch - Utrecht: percorso, orari e altimetria (Di venerdì 19 agosto 2022) La seconda giornata del trittico inaugurale in terra olandese della Vuelta a España 2022, propone in programma la prima prova in linea di questa 77esima edizione della corsa a tappe spagnola. Si va da s-Hertogenbosch a Utrecht, lungo un tracciato di 175,1 km, che verosimilmente non farà selezione. Il percorso della 2° tappa La 2° tappa della Vuelta a España 2022, in programma sabato 20 agosto si disputerà lungo un tracciato di 175,1 km con partenza da s-Hertogenbosch, città olandese, più comunemente chiamata Den Bosch, che ha dato i natali alla campionessa di ciclismo femminile Marianne Vos. La frazione di concluderà, dopo 175,1 km, a Utrecht, già sede della ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 agosto 2022) La seconda giornata del trittico inaugurale in terra olandese della, propone in programma la prima prova in linea di questa 77esima edizione della corsa a tappe spagnola. Si va da s-, lungo un tracciato di 175,1 km, che verosimilmente non farà selezione. Ildella 2°La 2°della, in programma sabato 20 agosto si disputerà lungo un tracciato di 175,1 km con partenza da s-, città olandese, più comunemente chiamata Den Bosch, che ha dato i natali alla campionessa di ciclismo femminile Marianne Vos. La frazione di concluderà, dopo 175,1 km, a, già sede della ...

