Volley, Italia-USA 0-3 nell’amichevole di Cuneo. Romanò top scorer azzurro (Di venerdì 19 agosto 2022) La Nazionale Italiana di Volley maschile è stata sconfitta per 0-3 (23-25, 22-25, 22-25) dagli USA nel primo incontro del triangolare di Cuneo in vista dei Mondiali previsti in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Visto il carattere amichevole della sfida, si sono poi giocati comunque altri due parziali, vinti dall’Italia per 25-23 e 15-11. Il tecnico dell’Italia, Fefé De Giorgi, non ha schierato questa sera Alessandro Michieletto, colpito ieri da disturbi intestinali: la formazione iniziale vedeva Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Bottolo e Lavia martelli, Galassi e Russo centrali, con Balaso libero. Proprio Romanò è risultato il miglior marcatore azzurro, con 13 punti all’attivo, unico ad andare in doppia cifra. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) La Nazionalena dimaschile è stata sconfitta per 0-3 (23-25, 22-25, 22-25) dagli USA nel primo incontro del triangolare diin vista dei Mondiali previsti in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Visto il carattere amichevole della sfida, si sono poi giocati comunque altri due parziali, vinti dall’per 25-23 e 15-11. Il tecnico dell’, Fefé De Giorgi, non ha schierato questa sera Alessandro Michieletto, colpito ieri da disturbi intestinali: la formazione iniziale vedeva Giannelli in palleggio,sulla sua diagonale, Bottolo e Lavia martelli, Galassi e Russo centrali, con Balaso libero. Proprioè risultato il miglior marcatore, con 13 punti all’attivo, unico ad andare in doppia cifra. La ...

zazoomblog : LIVE Italia-Usa 1-3 volley amichevole in DIRETTA: 7-4 azzurri avanti nel tiebreak finale - #Italia-Usa #volley… - infoitsport : Volley, triangolare amichevole di Cuneo: Italia sconfitta 3-0 dagli Usa - infoitsport : Volley, DHL Test Tournament: grande festa sugli spalti di Cuneo, ma l'Italia perde con gli USA per 3-0 - zazoomblog : LIVE Italia-Usa 2-3 volley amichevole in DIRETTA: prove generali di Mondiale nel test match durato 5 set - #Italia… - sportface2016 : #Volley, triangolare amichevole di Cuneo: #Italia sconfitta 3-0 dagli #Usa -