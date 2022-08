Volley, Fefè De Giorgi: “Qualcosa ancora da migliorare, i ragazzi hanno il fuoco dentro” (Di venerdì 19 agosto 2022) La Nazionale italiana maschile di Pallavolo è uscita sconfitta dal primo test match contro gli Stati Uniti. Il punteggio di 0-3 maturato a Cuneo costringe gli azzurri a riflettere sul lavoro da fare ad una settimana dall’inizio dei Mondiali che si terranno tra Slovenia e Polonia. Il CT Fefè De Giorgi ha parlato ai microfoni della federazione al termine del match: “Sono stati tre set molto equilibrati. Alla fine non li abbiamo vinti, però l’intensità ed il livello di gioco sono stati buoni. Loro sono stati più bravi, sono riusciti a fare quel paio di cose in più che gli ha permesso di vincere”. “Nelle prossime partite e in quello che ci rimane prima dei Mondiali – ha continuato De Giorgi – dovremo andare a cercare proprio quei due-tre palloni in più. Dobbiamo fare meglio alcune cose, a partire dai palloni di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) La Nazionale italiana maschile di Pallavolo è uscita sconfitta dal primo test match contro gli Stati Uniti. Il punteggio di 0-3 maturato a Cuneo costringe gli azzurri a riflettere sul lavoro da fare ad una settimana dall’inizio dei Mondiali che si terranno tra Slovenia e Polonia. Il CTDeha parlato ai microfoni della federazione al termine del match: “Sono stati tre set molto equilibrati. Alla fine non li abbiamo vinti, però l’intensità ed il livello di gioco sono stati buoni. Loro sono stati più bravi, sono riusciti a fare quel paio di cose in più che gli ha permesso di vincere”. “Nelle prossime partite e in quello che ci rimane prima dei Mondiali – ha continuato De– dovremo andare a cercare proprio quei due-tre palloni in più. Dobbiamo fare meglio alcune cose, a partire dai palloni di ...

