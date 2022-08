Virus Usutu: tre casi in Italia | Cos’è, come si contrae e quali sono i sintomi del virus delle zanzare (Di venerdì 19 agosto 2022) È giunto in Italia un nuovo virus: si chiama Usutu e sono tre i casi intercettati nel nord Italia. L’ultimo caso asintomatico è stato scoperto grazie ad un esame del sangue. Due casi sono stati individuati in Friuli Venezia Giulia, l’ultimo invece ad Asti, in Piemonte. L’uomo 46enne si era recato a donare il sangue; grazie ai nuovi e rigidi protocolli di screening sulle trasfusioni, applicati dopo la pandemia da Covid, è stata subito individuata la presenza del virus. Ma Cos’è questo ‘nuovo’ virus Usutu? In questo caso è bene virgolettare la parola ‘nuovo’, dato che il virus è stato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 agosto 2022) È giunto inun nuovo: si chiamatre iintercettati nel nord. L’ultimo caso asintomatico è stato scoperto grazie ad un esame del sangue. Duestati individuati in Friuli Venezia Giulia, l’ultimo invece ad Asti, in Piemonte. L’uomo 46enne si era recato a donare il sangue; grazie ai nuovi e rigidi protocolli di screening sulle trasfusioni, applicati dopo la pandemia da Covid, è stata subito individuata la presenza del. Maquesto ‘nuovo’? In questo caso è bene virgolettare la parola ‘nuovo’, dato che ilè stato ...

