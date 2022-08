Vincolo triennale, Pittoni: “Non ha senso, occorre conciliare continuità didattica ed esigenza degli insegnanti” (Di venerdì 19 agosto 2022) "Che senso ha il Vincolo di permanenza del docente per garantire la famosa continuità didattica se il risultato finale, sommandosi a paghe decisamente inadeguate, scoraggia l'insegnante dall'accettare l'incarico mettendo molti istituti in difficoltà?". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) "Cheha ildi permanenza del docente per garantire la famosase il risultato finale, sommandosi a paghe decisamente inadeguate, scoraggia l'insegnante dall'accettare l'incarico mettendo molti istituti in difficoltà?". L'articolo .

orizzontescuola : Vincolo triennale, Pittoni: “Non ha senso, occorre conciliare continuità didattica ed esigenza degli insegnanti” - tuttoway : RT @orizzontescuola: Docente esperto: 9 anni di formazione per il 15% in più nello stipendio, ma c’è vincolo triennale. Tutte le cifre [REL… - ProDocente : Docenti assunti in ruolo nel 2022/23 hanno vincolo triennale. Cosa si può fare e cosa no negli anni di blocco - orizzontescuola : Docenti assunti in ruolo nel 2022/23 hanno vincolo triennale. Cosa si può fare e cosa no negli anni di blocco - zazoomblog : Docente esperto: 9 anni di formazione per il 15% in più nello stipendio ma c’è vincolo triennale. Tutte le cifre [R… -