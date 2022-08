VIDEO Filippo Tortu bronzo sui 200 agli Europei: riviviamo la gara dell’azzurro, Italia sul podio dopo 44 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Filippo Tortu ha conquistato una bella medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha riportato l’Italia sul podio continentale in questa specialità a 44 anni di distanza dal sigillo di Pietro Mennea. Il velocista lombardo ha tagliato il traguardo con il tempo di 20.27, inchinandosi soltanto al cospetto dei britannici Zharnel Hughes (20.07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20.17). Filippo Tortu è stato bravo sul lanciato, dove è riuscito a operare il sorpasso decisivo sull’altro britannico Charles Dobson e a conquistare il terzo gradino del podio. Un altro risultato di lusso ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)ha conquistato una bella meda disui 200 metri2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha riportato l’sulcontinentale in questa specialità a 44di distanza dal sigillo di Pietro Mennea. Il velocista lombardo ha tato il traguardo con il tempo di 20.27, inchinandosi soltanto al cospetto dei britci Zharnel Hughes (20.07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20.17).è stato bravo sul lanciato, dove è riuscito a operare il sorpasso decisivo sull’altro britco Charles Dobson e a conquistare il terzo gradino del. Un altro risultato di lusso ...

GabryMonto : RT @_EBelloni: #200M #europeiatletica È bronzo per Filippo #Tortu ?? ???????????? - MottaGianni : RT @_bibe10: Bravo Filippo ????#filippotortu #Atletica - realexof : RT @RidTheRock: Va bene FILIPPO non devi aggiungere altro….???? #Kostic #Juventus - Filippo_Casini : Se fosse uscito un video del presidente norvegese o, che ne so, portoghese, che balla ve ne sarebbe fregato qualcos… - martinatasca1 : RT @_EBelloni: #200M #europeiatletica È bronzo per Filippo #Tortu ?? ???????????? -