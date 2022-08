VIDEO / Del Piero, che classe! Fa gol da seduto (Di venerdì 19 agosto 2022) Calcia in porta da seduto e il risultato è sempre lo stesso: tiro imprendibile e gol. Ecco Alessandro Del Piero in compagnia del freestyler e youtuber Billy Wingrove. Leggi su golssip (Di venerdì 19 agosto 2022) Calcia in porta dae il risultato è sempre lo stesso: tiro imprendibile e gol. Ecco Alessandro Delin compagnia del freestyler e youtuber Billy Wingrove.

CarloCalenda : Questo è il soave ambientino del @pdnetwork romano. Il capo di gabinetto di @gualtierieurope già capo di gabinetto… - Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindac… - CarloCalenda : Nel 2023 dobbiamo portare a termine tutte le riforme del PNRR e non sprecare questa opportunità. Bisogna lavorare n… - tommosgirlll : RT @Tbsl28L: Io non so con che coraggio hanno comprato i biglietti per vedere quel film del cazzo a venezia quando la situazione sarà più o… - setorres1925 : RT @Farcug11: Mi parte favorita del video -