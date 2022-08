Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLALA STRADA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA SP87 E PUNTA DEL LAGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA METRO C RALLENTANTA. CON FREQUENSZA DEI TRENI DI 29 MIN INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO. BENE è TUTTO DA ...