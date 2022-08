Verso un Maradona pieno per Napoli-Monza: già tre settori sold-out (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo l’exploit al Bentegodi e i cinque gol segnati al Verona per aprire le danze a questo nuovo campionato, il Napoli si prepara a scendere in campo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il ritorno in casa tra le braccia dei tifosi è atteso per domenica 21 agosto alle 18:30 nel match contro il neopromosso Monza. FOTO: Getty Images, Tifosi SSC Napoli Napoli-Monza: si va Verso il pienone Numerosi saranno i tifosi azzurri presenti all’impianto sportivo di Fuorigrotta, considerando che già diversi settori sono andati in sold-out. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i biglietti per la Curva B, la Curva A (venduti a 30€) e i Distinti (50€) sono andati a ruba nel corso di questi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo l’exploit al Bentegodi e i cinque gol segnati al Verona per aprire le danze a questo nuovo campionato, ilsi prepara a scendere in campo allo Stadio Diego Armando. Il ritorno in casa tra le braccia dei tifosi è atteso per domenica 21 agosto alle 18:30 nel match contro il neopromosso. FOTO: Getty Images, Tifosi SSC: si vailne Numerosi saranno i tifosi azzurri presenti all’impianto sportivo di Fuorigrotta, considerando che già diversisono andati in-out. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i biglietti per la Curva B, la Curva A (venduti a 30€) e i Distinti (50€) sono andati a ruba nel corso di questi ...

