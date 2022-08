Verso Atalanta-Milan, recuperato Tonali: in campo dal primo minuto (Di venerdì 19 agosto 2022) Smaltito l'infortunio al flessore, Sandro Tonali è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo del Milan in vista del match contro la Dea Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) Smaltito l'infortunio al flessore, Sandroè pronto a riprendersi le chiavi del centrodelin vista del match contro la Dea

DiMarzio : #Soppy a sorpresa verso l'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?#calciomercato @SkySport - PietroMazzara : Allenamento personalizzato sul campo per Sandro #Tonali. Il centrocampista verso il recupero in vista dell’Atalanta ???? @MilanNewsit - PianetaMilan : Verso #AtalantaMilan, recuperato #Tonali: in campo dal primo minuto #ACMilan #Milan #SempreMilan - FraLauricella : ??#Calciomercato #Milan #SportMediaset ?? Domenica #AtalantaMilan #Pioli ha l'imbarazzo delle scelte ?#Tonali sarà… - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Verso Atalanta-Milan, le statistiche del match -