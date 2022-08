Verona, ecco Cabal: visite mediche per il difensore colombiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Verona abbraccia Cabal, il difensore colombiano è arrivato in Italia per effettuare le visite mediche con il club Il Verona abbraccia Cabal, il difensore colombiano è arrivato in Italia per effettuare le visite mediche con il club. Lo riporta Gianluca Di Marzio, il classe 2001 sta svolgendo le visite per poi essere a disposizione di Cioffi dopo la firma sul contratto. Affare da 4 milioni per il Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilabbraccia, ilè arrivato in Italia per effettuare lecon il club Ilabbraccia, ilè arrivato in Italia per effettuare lecon il club. Lo riporta Gianluca Di Marzio, il classe 2001 sta svolgendo leper poi essere a disposizione di Cioffi dopo la firma sul contratto. Affare da 4 milioni per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LeBombeDiVlad : ???? #HellasVerona, ecco Juan #Cabal: il nuovo difensore per #Cioffi ?? Visite mediche in corso per il colombiano… - RinoaLeonhart91 : RT @lagiuliaarchive: 'Essere un artista è la cosa bella. Creare l’arte, scrivere i pezzi… Vedere come ci guardano le persone quando siamo s… - NapoliAddict : UFFICIALE: Napoli, ecco Giovanni Simeone. L'argentino lascia l'Hellas Verona #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Fiorentinanews : Primo contatto tra #Fiorentina ed Hellas Verona per Barak: ecco la formula - Victori31631277 : RT @lagiuliaarchive: 'Essere un artista è la cosa bella. Creare l’arte, scrivere i pezzi… Vedere come ci guardano le persone quando siamo s… -