Verona, Di Marzio: "Si pensa a Kallon per il dopo Simeone" (Di venerdì 19 agosto 2022) Verona Kallon- Il Verona si prepara in vista del prossimo match, importante sin da subito per l'allenatore Cioffi. Gli Scaligeri giocheranno domenica contro il Bologna alle ore 20:45. Il Verona è molto attento sul mercato, si cercano rinforzi per migliorare una rosa smantellata dopo questa finestra estiva di mercato. L'addio di Caprari è stato molto duro per il metodo di gioco applicato da Cioffi e ora, dopo l'addio di Simeone, si cerca un sostituto. Già prima dell'addio dell'Argentino, i Veneti, avevano pensato a Kallon del Genoa. Il giocatore della Sierra Leone ha 21 anni, possiede molta forza fisica e tecnica, ottimo controllo e abile nel gioco aereo. Bravo negli inserimenti e nel calciare col piede destro, suo forte in diagonale.

