Verona | Cioffi | «Il gruppo mi segue | lavoriamo per migliorare Bologna tosto»

Il tecnico del Verona Gabriele Cioffi ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Bologna di domani: le dichiarazioni L'allenatore dell'Hellas Cioffi, già in discussione dopo le prime gare ufficiali, alza la guardia e punta al bottino pieno a Bologna, le parole in conferenza stampa: LAVORARE – «Lavoro sull'adesso: qualche volta è la testa, qualche volta è l'intensità, che non è mai mancata. La base è però la testa, il Verona otterrà i risultati solo attraverso quella. Siamo consapevoli del momento, ma dobbiamo focalizzarci sull'ora». GIOCO – «Vedo un gruppo che mi segue e mi rispetta, non è circostanza in quello che dico. C'è però da trovare delle soluzioni, anche se contro il Napoli, che è più forte dell'anno scorso, c'è stato ...

