Varese: 73enne uccisa in casa a luglio, arrestato volontario associazione anziani (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - Un uomo di 66 anni, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, ricettazione e truffe anche ai danni di persone anziane è stato arrestato con l'accusa di aver commesso l'omicidio di Carmela Fabozzi, la 73enne trovata morta lo scorso 22 luglio nella sua casa di Malnate, nel varesotto. Ne dà notizia la procura di Varese. La donna, rimasta vedova molti anni fa e che viveva da sola in un appartamento all'interno di un caseggiato di corte, era stata trovata dal figlio riversa a terra, in una pozza di sangue, con il cranio fracassato. Subito erano scattate le indagini che, partendo dal fatto che non fossero stati trovati segni di effrazione alla porta e che l'appartamento, fosse stato trovato del tutto in ordine, inclusi il denaro, le carte e altri valori ...

