Varese, 73 uccisa sull'ingresso di casa: arrestato un 60enne. Prestava servizio come volontario di un'associazione per anziani (Di venerdì 19 agosto 2022) Un 60enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio e truffe ai danni di persone anziane è stato messo agli arresti per l'omicidio di Carmela Fabozzi. La donna, 73 anni, il 22 luglio scorso è stata trovata uccisa nella sua casa con la testa fracassata, a Malnate, in provincia di Varese. Ne dà notizia la Procura. L'uomo, fra i conoscenti della vittima, il giorno del delitto era andato in vacanza dove era rimasto fino al 17 agosto. Come stabilito dai carabinieri, i due si erano già incontrati. L'uomo prestava attività di volontario un'associazione alla quale si rivolgono le persone anziane che hanno bisogno di accompagnamento sociale, trasporto, o di ricevere farmaci a domicilio. In alcune occasioni, Carmela Fabozzi aveva usato questo servizio.

