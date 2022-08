Vanessa Hudgens con sua sorella detta tendenza con bikini fluo in Italia (Di venerdì 19 agosto 2022) Vanessa Hudgens continua a dettare tendenza e questa volta l’ispirazione arriva dal Golfo di Napoli. L’attrice si è concessa una lunga tappa sull’isola di Capri e, insieme a sua sorella, ha indossato un bikini fuo perfetto per l’estate 2022. Vanessa Hudgens non ha mai nascosto il suo debole per il belpaese. Più volte è piombata in Italia con il suo tocco glamour conquistando tutte le riviste fashion. E per l’estate 2022 ha chiamato la cavalleria, portando con sé in vacanza anche sua sorella Stella. Qualche settimana fa, l’attrice di High School Musical ha partecipato al party esclusivo di Michael Kors sull’isola di Capri. E, per l’occasione, ha indossato un abito in tinta animalier diventato virale sui social e tra i ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 agosto 2022)continua aree questa volta l’ispirazione arriva dal Golfo di Napoli. L’attrice si è concessa una lunga tappa sull’isola di Capri e, insieme a sua, ha indossato unfuo perfetto per l’estate 2022.non ha mai nascosto il suo debole per il belpaese. Più volte è piombata incon il suo tocco glamour conquistando tutte le riviste fashion. E per l’estate 2022 ha chiamato la cavalleria, portando con sé in vacanza anche suaStella. Qualche settimana fa, l’attrice di High School Musical ha partecipato al party esclusivo di Michael Kors sull’isola di Capri. E, per l’occasione, ha indossato un abito in tinta animalier diventato virale sui social e tra i ...

