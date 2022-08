Vaiolo delle scimmie, via libera dell’Ema all’uso ridotto del vaccino. In Italia confermati 689 casi: 27 negli ultimi tre giorni (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il via libera della Food and drug administration anche l’Agenzia europea del farmaco (Ema) dà il via libera all’uso ridotto del vaccino contro il Monkeypox (Vaiolo delle scimmie) a causa della scarsità delle dosi. La task force di emergenza dell’Ema, ha esaminato i dati sul vaccino Imvanex usato con iniezione intradermica. Il vaccino è autorizzato ora solo per iniezione sottocutanea, ma per via intradermica può esserne utilizzata una dose minore, e data la fornitura limitata del vaccino, più persone possono essere vaccinate. “Le autorità nazionali possono decidere come misura temporanea di utilizzare Imvanex come iniezione intradermica a una dose più bassa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il viadella Food and drug administration anche l’Agenzia europea del farmaco (Ema) dà il viadelcontro il Monkeypox () a causa della scarsitàdosi. La task force di emergenza, ha esaminato i dati sulImvanex usato con iniezione intradermica. Ilè autorizzato ora solo per iniezione sottocutanea, ma per via intradermica può esserne utilizzata una dose minore, e data la fornitura limitata del, più persone possono essere vaccinate. “Le autorità nazionali possono decidere come misura temporanea di utilizzare Imvanex come iniezione intradermica a una dose più bassa per ...

Agenzia_Ansa : Salgono a 689 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia con un aumento di 27 casi dall'ultima rilevazione… - DavidPuente : Le teorie antiscientifiche della Dr. Poornima Wagh sul Vaiolo delle scimmie come 'effetto collaterale dei vaccini a… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - scherlockrosson : RT @itsmeback_: La Repubblica: 'Il vaiolo delle scimmie può essere asintomatico'. E te pareva...????? - GuidoAlberto6 : #YokoOno è più brutta del vaiolo delle scimmie. #skyarte -