Usa | Wsj | crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari

Crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari. Secondo una stima della Brookings Institution, riportata dal Wall Street Journal, la spesa che una coppia sposata a reddito medio con due figli ...... trasformandola in una delle startup made inpiù stimate e invidiate. Tra i suoi investitori ci ... riferiva il), camicie di cotone da oltre duecento dollari, vizi di ogni tipo, Neumann e la sua ... Usa: Wsj, approvato quasi tutto l'export tecnologico in Cina Crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari. Secondo una stima della Brookings Institution, riportata dal Wall Street Journal, la spesa che una coppia sposata a reddito medio con due figli dovreb ...La crescente concorrenza tecnologica con la Cina è stata identificata dagli Stati Uniti come una minaccia alla sicurezza nazionale. (ANSA) ...