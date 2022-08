Usa, Starbucks obbligata a reintegrare lavoratori licenziati per sostegno al sindacato. La replica della catena: “Faremo ricorso” (Di venerdì 19 agosto 2022) Starbucks dovrà reintegrare sette dipendenti di uno dei negozi della nota catena americana di caffetterie a Memphis, nel Tennesse. Il giudice distrettuale, Sheryl Lipman, ha imposto alla catena di reintegrare i sette dipendenti che erano stati licenziati all’inizio di quest’anno per aver aver sostenuto una campagna sindacale. Secondo quanto riferito dai media locali, in sede processuale è stato riconosciuto che la Us National Labor Relations Board, agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti che si occupa di garantire il rispetto del diritto del lavoro, ha fornito prove sufficienti che i licenziamenti fossero stati motivati da sentimenti anti-sindacali. E così ha accolto l’ordinanza in attesa dell’esito di un procedimento amministrativo. La società, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)dovràsette dipendenti di uno dei negozinotaamericana di caffetterie a Memphis, nel Tennesse. Il giudice distrettuale, Sheryl Lipman, ha imposto alladii sette dipendenti che erano statiall’inizio di quest’anno per aver aver sostenuto una campagna sindacale. Secondo quanto riferito dai media locali, in sede processuale è stato riconosciuto che la Us National Labor Relations Board, agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti che si occupa di garantire il rispetto del diritto del lavoro, ha fornito prove sufficienti che i licenziamenti fossero stati motivati da sentimenti anti-sindacali. E così ha accolto l’ordinanza in attesa dell’esito di un procedimento amministrativo. La società, dal ...

