Usa, Fbi sospetta Trump di aver 'sottratto e nascosto carte su sicurezza nazionale' (Di venerdì 19 agosto 2022) - L'ex presidente Usa è anche accusato di aver ostruito un'indagine federale. Lo rivelano i documenti procedurali diffusi sul blitz nella residenza a Mar - a - ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 agosto 2022) - L'ex presidente Usa è anche accusato diostruito un'indagine federale. Lo rivelano i documenti procedurali diffusi sul blitz nella residenza a Mar - a - ...

Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - repubblica : Media Usa: Trump indagato dall'Fbi per spionaggio - RaiNews : L'FBI nel corso della perquisizione avrebbe sequestrato 11 documenti classificati dalla tenuta dell'ex presidente i… - salva8111 : RT @ElGusty201: ???? USA - Esplosivi documenti legali dimostrano che almeno 20 agenti dell'FBI e dell'ATF sono stati inseriti in Campidoglio… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ??#Trump è sospettato dall'#Fbi di aver 'volontariamente sottratto carte relative alla sicurezza nazionale #Usa', aver 'nascost… -