Un'altro domani anticipazioni: Mario, la vera storia shock (Di venerdì 19 agosto 2022) Vediamo insieme di scoprire la storia per quanto riguarda la nostra amata soap opera che si sposta avanti ed indietro nel tempo. Anche oggi, 19 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con la nostra super seguita soap che arriva dalla Spagna, ovvero Un'altro domani, che per la prima volta fa sbalzi nel tempo, narrando la storia della stessa ragazza in epoche passate. Il programma è super amato e riesce sempre a fare il pieno di ascolti per il suo orario, anche perchè molto particolare ed intriga moltissimo questo modo di raccontare la storia in questo nuovo modo. Inizia dicendo che Julia ha investigato su chi ha fatto questo incredibile ordine di mobili, ovvero Mia Yaco, ma le è venuto poi in mente che aveva già letto questo nome da qualche parte, ovvero sulla copertina ...

