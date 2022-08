Una vita torna il 22 agosto: Genoveva è davvero incinta? (Di venerdì 19 agosto 2022) Finalmente il pubblico che ama Una vita potrà tornare a godersi le ultime puntate della soap spagnola. Mancano ormai solo una manciata di episodi prima del gran finale, in autunno infatti, la soap saluterà per sempre i telespettatori e le telespettatrici che da anni ormai, seguono con affetto le vicende degli abitanti di Acacias 38. Siamo arrivati all’episodio 1440 di Acacias 38 e il 22 agosto vedremo in onda su Canale 5 la prima parte di questa puntata…Facciamo però il punto della situazione, prima di passare alle anticipazioni per la puntata di Una vita di lunedì. Genoveva ha un malore e non riesce a capire che cosa le sia successo… Aurelio sa bene che sua moglie è la regina delle manipolazioni e invita i suoi alleati a stare attenti, ha paura che possa combinarne una delle sue…David ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Finalmente il pubblico che ama Unapotràre a godersi le ultime puntate della soap spagnola. Mancano ormai solo una manciata di episodi prima del gran finale, in autunno infatti, la soap saluterà per sempre i telespettatori e le telespettatrici che da anni ormai, seguono con affetto le vicende degli abitanti di Acacias 38. Siamo arrivati all’episodio 1440 di Acacias 38 e il 22vedremo in onda su Canale 5 la prima parte di questa puntata…Facciamo però il punto della situazione, prima di passare alle anticipazioni per la puntata di Unadi lunedì.ha un malore e non riesce a capire che cosa le sia successo… Aurelio sa bene che sua moglie è la regina delle manipolazioni e ini suoi alleati a stare attenti, ha paura che possa combinarne una delle sue…David ...

AlessiaMorani : Una donna che balla e si diverte. Una parentesi di normalità per una persona piena di impegni e responsabilità. Il… - martaottaviani : La ‘diplomazia del #gas’ come spiego in #brigaterusse è uno dei mezzi che #mosca utilizza per influenzare la vita p… - MirtaGranda : Il 17 agosto 1896 nasce Tina Modotti, compagna di vita e di ideali di Julio Antonio Mella e testimone del suo assas… - dariawoman : @ultimenotizie Una premier dovrebbe dare il buon esempio. Se vuole condurre una vita libera da condizionamenti, dev… - 2rMarzia : RT @AlessiaMorani: Una donna che balla e si diverte. Una parentesi di normalità per una persona piena di impegni e responsabilità. Il diver… -