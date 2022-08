“Una famiglia bellissima”. Nek orgoglioso di loro: la moglie e le due figlie (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mondo dello showbiz non è affatto semplice coltivare e far sopravvivere a lungo una relazione passionale, il sentimento che si prova, anche nel caso si tratti di vero amore, non basta. Beh Filippo Neviani, a chiunque noto con lo pseudonimo Nek, e la sua compagna di vita Patrizia Vacondio sono una delle, rare, eccezioni. Sembrano ogni giorno più innamorati, come lo sono della loro figlia Beatrice Neviani, che ha ereditato il talento del padre. Non solo la piccola di casa, a comporre la splendida famiglia in questione c’è anche Martina (1995), la figlia di Patrizia Vacondio che è venuta al mondo molto prima della sorella minore e da un altro papà. Nek le ha fatto da padre, infatti porta anche il suo cognome con fierezza. Quest’ultimo è molto orgoglioso di lei, che di recente si è laureata, e non ha mai mancato di dimostrarlo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mondo dello showbiz non è affatto semplice coltivare e far sopravvivere a lungo una relazione passionale, il sentimento che si prova, anche nel caso si tratti di vero amore, non basta. Beh Filippo Neviani, a chiunque noto con lo pseudonimo Nek, e la sua compagna di vita Patrizia Vacondio sono una delle, rare, eccezioni. Sembrano ogni giorno più innamorati, come lo sono dellafiglia Beatrice Neviani, che ha ereditato il talento del padre. Non solo la piccola di casa, a comporre la splendidain questione c’è anche Martina (1995), la figlia di Patrizia Vacondio che è venuta al mondo molto prima della sorella minore e da un altro papà. Nek le ha fatto da padre, infatti porta anche il suo cognome con fierezza. Quest’ultimo è moltodi lei, che di recente si è laureata, e non ha mai mancato di dimostrarlo ...

HuffPostItalia : Dacia Maraini: 'Temo una cultura anti-europea con il ritorno al vecchio schema Dio, Patria, Famiglia' - fattoquotidiano : Wanda Nara, le colf organizzano una marcia contro la famiglia Icardi. Un’ex domestica denuncia maltrattamenti e sti… - fanpage : 'Non potete entrare a causa di direttive imposte dai gestori della struttura' avrebbe detto prima di suggerire nuov… - Triskell1Leone : RT @MatteoMonte94: #Bonaccini sostiene che l’asilo nido (0-3 anni) deve essere obbligatorio. No, i figli non sono di proprietà dello Stato.… - yurigio89 : Io trovo fuori dal mondo che una donna separata da 5 anni sia ancora così presente nella famiglia del suo ex. Prati… -