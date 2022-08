Un nuovo scandalo travolge William: "La sua banca..." (Di venerdì 19 agosto 2022) Il principe William sotto accusa: la banca di cui si servirebbe la sua associazione, che tra le varie iniziative promuove progetti per la difesa dell’ambiente, risulterebbe tra i maggiori sostenitori dei combustibili fossili Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Il principesotto accusa: ladi cui si servirebbe la sua associazione, che tra le varie iniziative promuove progetti per la difesa dell’ambiente, risulterebbe tra i maggiori sostenitori dei combustibili fossili

