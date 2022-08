'Un corpo galleggia al largo', i bagnanti danno l'allarme: annegato carabiniere in pensione (Di venerdì 19 agosto 2022) Tragedia nelle acque di San Pietro in Bevagna , nel Tarantino : un turista muore annegato. Non si sa ancora se sia stato il mare piuttosto agitato, oppure un malessere improvviso a causare il decesso ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Tragedia nelle acque di San Pietro in Bevagna , nel Tarantino : un turista muore. Non si sa ancora se sia stato il mare piuttosto agitato, oppure un malessere improvviso a causare il decesso ...

