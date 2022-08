Un altro salvataggio a termine per gli animali della Sfattoria: abbattimenti sospesi fino al 12 settembre (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo giorni difficili, tra battaglie e polemiche, la Sfattoria degli Ultimi ha ottenuto un importante risultato dal Tar del Lazio, che ha accolto la domanda di sospensiva degli abbattimenti degli animali. Un sospiro di sollievo, ma momentaneo perché quella che poteva trasformarsi in una ‘mattanza’ è stata sì sospesa, ma fino al 12 settembre. La soddisfazione della Brambilla A darne notizia sul suo profilo Facebook è Michela Vittoria Brambilla di Forza Italia che scrive in un post: “Evviva finalmente oggi abbiamo avuto l’accoglimento pieno della richiesta di sospensiva inoltrata al TAR dalla Sfattoria degli ultimi con il supporto della nostra LEIDAA, insieme alle altre organizzazioni che leggete nel testo qui pubblicato. Abbattimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo giorni difficili, tra battaglie e polemiche, ladegli Ultimi ha ottenuto un importante risultato dal Tar del Lazio, che ha accolto la domanda di sospensiva deglidegli. Un sospiro di sollievo, ma momentaneo perché quella che poteva trasformarsi in una ‘mattanza’ è stata sì sospesa, maal 12. La soddisfazioneBrambilla A darne notizia sul suo profilo Facebook è Michela Vittoria Brambilla di Forza Italia che scrive in un post: “Evviva finalmente oggi abbiamo avuto l’accoglimento pienorichiesta di sospensiva inoltrata al TAR dalladegli ultimi con il supportonostra LEIDAA, insieme alle altre organizzazioni che leggete nel testo qui pubblicato. Abbattimento ...

