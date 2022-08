“Un Altro Domani”, anticipazioni del 19 agosto: la scoperta di Julia (Di venerdì 19 agosto 2022) “Un Altro Domani”, quarto appuntamento della settimana con la soap spagnola in onda oggi 19 agosto a partire della 15:40 su Canale 5. “Un Altro Domani”, trama ed anticipazioni del 19 agosto un Altro Domani 19 agostoNel 55esimo episodio della prima stagione, Julia scopre che l’ordine proviene in realtà da Mario, che le confida di essere stato grande amico di sua nonna Carmen e di averla amata. Mario le confessa di vedere sempre di più la somiglianza tra Julia e Carmen e che per questo ha deciso di aiutarla. Nel passato Angel e Ines si riavvicinano, mentre Victor cerca di riconquistare Carmen che di nascosto da Francisco si reca a una cerimonia indigena. Regia: Miguel Conde, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) “Un”, quarto appuntamento della settimana con la soap spagnola in onda oggi 19a partire della 15:40 su Canale 5. “Un”, trama eddel 19un19Nel 55esimo episodio della prima stagione,scopre che l’ordine proviene in realtà da Mario, che le confida di essere stato grande amico di sua nonna Carmen e di averla amata. Mario le confessa di vedere sempre di più la somiglianza trae Carmen e che per questo ha deciso di aiutarla. Nel passato Angel e Ines si riavvicinano, mentre Victor cerca di riconquistare Carmen che di nascosto da Francisco si reca a una cerimonia indigena. Regia: Miguel Conde, ...

GianlucaVasto : 2a puntata: #Rosatellum Se sei missino vecchio stampo, non modello Terracina, per intenderci, e all'uninominale avr… - GiovaAlbanese : #Pellegrini verso l'#Eintracht: prestito secco, domani le visite. La #Juventus - al momento - non avrebbe intenzion… - happosai_bu : @CarloCalenda Ma questo figlio di papà non sa nemmeno di cosa parla... l'energia, anche da fonti rinnovabili, può e… - News_24it : LATINA – Un altro appuntamento attesissimo per gli amanti del jazz, e non solo, domani sera alle 21.30 al Ninfa Jaz… - TulipsAndMe5 : @hoshikoo28 Vedo che siamo tese per domani! Vuoi dire che non posso nemmeno stuzzicarti un pochino, o fare le mie g… -