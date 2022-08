Ultime Notizie – Zaporizhzhia, Russia: "Possibile missione Aiea a settembre" (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La missione dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia potrebbe avvenire verso inizio settembre “a meno che non si verifichino fatti estranei agli obiettivi”, ha reso noto il Rappresentante permanente di Mosca all’Agenzia di Vienna, Mikhail Ulyanov. L’Aiea ha iniziato i preparativi per la missione, ha aggiunto. “E’ troppo presto per parlare dei dettagli, sono questioni molto sensibili di cui stiamo continuando a parlare. Fra queste, il numero di persone della delegazione, il periodo della missione alla centrale e gli obiettivi”, ha spiegato, precisando che la Russia sostiene la missione come “utile e necessaria”. La leadership di Kiev ha perso il senso della realtà e, con la centrale nucleare, è pronta ad una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladell’alla centrale nucleare dipotrebbe avvenire verso inizio“a meno che non si verifichino fatti estranei agli obiettivi”, ha reso noto il Rappresentante permanente di Mosca all’Agenzia di Vienna, Mikhail Ulyanov. L’ha iniziato i preparativi per la, ha aggiunto. “E’ troppo presto per parlare dei dettagli, sono questioni molto sensibili di cui stiamo continuando a parlare. Fra queste, il numero di persone della delegazione, il periodo dellaalla centrale e gli obiettivi”, ha spiegato, precisando che lasostiene lacome “utile e necessaria”. La leadership di Kiev ha perso il senso della realtà e, con la centrale nucleare, è pronta ad una ...

