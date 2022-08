Ultime Notizie – Zangrillo | “No al numero chiuso a Medicina | immorali i test alle superiori”

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Lo dico da più di 10 anni: ilnon è garanzia di qualità”. E “prepararsi ai quiz dal quarto anno delle scuoleè immorale”. Non usa mezzi termini Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, interpellato dall’Adnkronos Salute sul tema. Non è la prima volta che lo specialista si esprime in maniera molto critica sul sistema delche regola, limitandolo in partenza, l’accesso ai corsi di laurea die Chirurgia in Italia. Nell’arco di un decennio ha definito ia più riprese “iniqui” e “dannosi”, ne ha proposto l’abolizione e ha accolto con ...

sole24ore : ?? Il presidente russo ha avvertito che i bombardamenti sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhia pongono il rischio… - NapoletanoFier1 : RT @Grazia_eso3: Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia - junews24com : Tomaselli annuncia: «Ottimista che questo giocatore arriverà alla Juve» - - asromaliveit1 : Non arrivano buone notizie in casa #Roma sul fronte #Bailly. Il difensore del #ManchesterUnited, allenato e ammirat… - nickdamone14 : RT @Grazia_eso3: Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia -

Il Sole 24 ORE

Dazn , arrivano i rimborsi dopo i disservizi della prima giornata di Serie A . Oggi era previsto il tavolo organizzato dalla Sottosegretaria Valentina Vezzali e la piattaforma tv: saranno rimborsati ...In primo piano c'è naturalmente Primoz Roglic , vincitore addirittura delletre edizioni ... la tappa farà già distacchi, allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte leutili per ... Ucraina ultime notizie. Gas: Mosca sospende forniture Nordstream dal 31 agosto per 3 giorni. Usa: ... (Adnkronos) – Sono 24.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Negli ultimi giorni una notizia aveva leggermente sconvolto i fan italiani di pro-wrestling, più in particolare gli assidui sostenitori della All Elite Wrestling, con la seconda compagnia più ...