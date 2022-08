Ultime Notizie – Sfattoria degli Ultimi, Tar Lazio sospende abbattimento fino al 12 settembre (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Tar del Lazio ha sospeso fino al 12 settembre l’abbattimento di suini e cinghiali, tenuti nella Sfattoria di Roma, misura decisa dalla Asl come profilassi contro il diffondersi della peste suina. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto l’istanza di revoca del decreto del 16 agosto scorso, grazie all’integrazione istruttoria e al monitoraggio costante da parte della Asl. Il 12 settembre è fissata la camera di consiglio collegiale per l’esame nel merito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Tar delha sospesoal 12l’di suini e cinghiali, tenuti nelladi Roma, misura decisa dalla Asl come profilassi contro il diffondersi della peste suina. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto l’istanza di revoca del decreto del 16 agosto scorso, grazie all’integrazione istruttoria e al monitoraggio costante da parte della Asl. Il 12è fissata la camera di consiglio collegiale per l’esame nel merito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

