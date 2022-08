Ultime Notizie – Salvini: “Sanna Marin bella donna, ha diritto di ballare” (Di venerdì 19 agosto 2022) “E’ una roba da matti. La premier finlandese è politicamente lontana da me, però è stata eletta dai suoi cittadini, è una bella donna, nella sua vita privata ha diritto di passare del tempo con gli amici e perfino di ballare“. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato, prima di donare il sangue a Milano, il video della premier finlandese Sanna Marin. “Non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora un reato ballare”, ha sottolineato Salvini, aggiungendo: “Non ho il piacere di conoscerla, le ho espresso umanamente solidarietà, perché se le accuse devono essere che al di fuori dell’orario di lavoro passa una serata con gli amici e si diverte, mi sembra che anche in Finlandia abbiano tempo da perdere”. Se invece ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) “E’ una roba da matti. La premier finlandese è politicamente lontana da me, però è stata eletta dai suoi cittadini, è una, nella sua vita privata hadi passare del tempo con gli amici e perfino di“. Così il segretario della Lega, Matteo, ha commentato, prima di donare il sangue a Milano, il video della premier finlandese. “Non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora un reato”, ha sottolineato, aggiungendo: “Non ho il piacere di conoscerla, le ho espresso umanamente solidarietà, perché se le accuse devono essere che al di fuori dell’orario di lavoro passa una serata con gli amici e si diverte, mi sembra che anche in Finlandia abbiano tempo da perdere”. Se invece ...

