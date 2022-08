Ultime Notizie – Elezioni politiche, Salvini: “Chiuse candidature in Senato, 56% donne” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. Poi il tweet sui nomi per Palazzo Madama: “Chiuse le candidature della Lega negli uninominali del Senato: le donne sono il 56%. Gli altri promettono e litigano, la Lega fa i fatti”. “Penso – aveva detto Salvini in mattinata – che saranno delle belle liste. E riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) “Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. Poi il tweet sui nomi per Palazzo Madama: “ledella Lega negli uninominali del: lesono il 56%. Gli altri promettono e litigano, la Lega fa i fatti”. “Penso – aveva dettoin mattinata – che saranno delle belle liste. E riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi ...

