Ultime Notizie – Elezioni politiche, liste Forza Italia: stretta finale (Di venerdì 19 agosto 2022) Corsa contro il tempo in Forza Italia per chiudere sulle liste elettorali. In Sardegna, raccontano fonti azzurre, Silvio Berlusconi sta facendo un approfondito screening dei collegi, a cominciare da quelli uninominali, tenendo conto dell’incrocio uomo-donna nel rispetto della parità di genere. L’ex premier è in stretto contatto con il numero due di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini e Licia Ronzulli, che lavorano al delicato dossier dei nomi. Allo stato, non si sa se i vertici azzurri sono volati in Sardegna per chiudere la partita. Le voci sono discordanti. E poi c’è sempre il telefono e Zoom, fa notare chi sta seguendo da vicino la ‘pratica’ . Da Arcore c’è la consegna del silenzio. Anche se ieri era trapelato che per la scomparsa di Niccolò Ghedini il summit a Villa La Certosa era stato rinviato ad ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Corsa contro il tempo inper chiudere sulleelettorali. In Sardegna, raccontano fonti azzurre, Silvio Berlusconi sta facendo un approfondito screening dei collegi, a cominciare da quelli uninominali, tenendo conto dell’incrocio uomo-donna nel rispetto della parità di genere. L’ex premier è in stretto contatto con il numero due di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini e Licia Ronzulli, che lavorano al delicato dossier dei nomi. Allo stato, non si sa se i vertici azzurri sono volati in Sardegna per chiudere la partita. Le voci sono discordanti. E poi c’è sempre il telefono e Zoom, fa notare chi sta seguendo da vicino la ‘pratica’ . Da Arcore c’è la consegna del silenzio. Anche se ieri era trapelato che per la scomparsa di Niccolò Ghedini il summit a Villa La Certosa era stato rinviato ad ...

