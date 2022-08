Ultime Notizie – Elezioni politiche, Berlusconi: “Lavoreremo per nuovo miracolo italiano” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Essere ottimista non significa sottovalutare la gravità dei problemi, significa credere che l’Italia possa farcela. Credere davvero in un nuovo miracolo italiano. Noi Lavoreremo ogni giorno, io personalmente lavorerò ogni giorno, per arrivare a questo”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Foglio’. “Il nostro centrodestra non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri Paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perché esiste una grande destra democratica. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista della coalizione. Se così non fosse non potremmo farne parte”, sottolinea il Cav. “Nel nostro governo dovranno essere presenti figure di alto profilo, anche prese fuori dai partiti, perché ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) “Essere ottimista non significa sottovalutare la gravità dei problemi, significa credere che l’Italia possa farcela. Credere davvero in un. Noiogni giorno, io personalmente lavorerò ogni giorno, per arrivare a questo”. Lo afferma Silvioin un’intervista a ‘Il Foglio’. “Il nostro centrodestra non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri Paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perché esiste una grande destra democratica. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista della coalizione. Se così non fosse non potremmo farne parte”, sottolinea il Cav. “Nel nostro governo dovranno essere presenti figure di alto profilo, anche prese fuori dai partiti, perché ...

