Ultime Notizie – Elezioni 2022, Lopalco: "Candidato nella mia Puglia" (Di venerdì 19 agosto 2022) "Ho avuto ieri la proposta ufficiale della mia candidatura che ho accettato. Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia. Spero di portare il mio contributo da tecnico". A dirlo all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, Candidato per 'Articolo Uno' alle Elezioni politiche pronto anche ad incassare le polemiche, come è accaduto per un altro esperto che gli italiani hanno imparato a conoscere in pandemia, Andrea Crisanti. "Le polemiche me le aspetto – ammette – anche se si tratta di critiche sterili perché il mio attivismo politico è noto da tempo, non è una novità", dice l'epidemiologo. Per Lopalco queste Elezioni rappresentano un importante bivio proprio per la sanità. "E' un momento importante – spiega – il ...

